HelloFresh Q1 2026: Fokus auf Premium-Kunden für nachhaltiges Wachstum
Trotz Umsatzrückgang im ersten Quartal 2026 setzt HelloFresh auf hochwertige Kunden, steigende Bestellwerte und gezielte Investitionen – und hält an seiner Jahresprognose fest.
Foto: HelloFresh
- Der Umsatz von HelloFresh im ersten Quartal 2026 beträgt ca. €1,7 Mrd., was einem Rückgang von 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht
- Der durchschnittliche Bestellwert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 %, was auf die Fokussierung auf hochwertigere Kunden und Preisanpassungen zurückzuführen ist
- Das bereinigte EBITDA sank auf ca. €24 Mio. im ersten Quartal 2026, hauptsächlich aufgrund von einmaligen Kosten durch Winterstürme in Höhe von ca. €25 Mio.
- Die Produktinvestitionen werden fortgesetzt, inklusive der Eröffnung einer neuen Produktionsstätte für Factor Europe in Verden, um Kapazitäten und Qualität zu verbessern
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von etwa -3 % bis -6 % und ein EBITDA zwischen €375 Mio. und €425 Mio.
- Die Strategie zur Gewinnung hochwertiger Kunden zeigt Fortschritte, sichtbar im Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts und einer verbesserten Kundenbindung
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei HelloFresh ist am 06.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,54PKT (+1,05 %).
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