Ringmetall SE (EUR/USD): Wachstumsstrategie im Q1 durch Akquisitionen im heterogenen Markt
Ringmetall SE startet verhalten ins Jahr 2026: Rückgänge bei Umsatz und EBITDA, stabile Liner-Sparte und strategische Maßnahmen prägen das erste Quartal.
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- Der Konzernumsatz von Ringmetall SE im ersten Quartal 2026 lag bei 46,1 Mio. EUR, was einen Rückgang von 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Das EBITDA sank auf 5,0 Mio. EUR, ein Rückgang um 15,3 % gegenüber dem ersten Quartal 2025.
- Der Geschäftsbereich Liner zeigte eine stabile Entwicklung mit leichtem EBITDA-Zuwachs auf 2,4 Mio. EUR, während der Geschäftsbereich Verschlusssysteme Umsatzeinbußen verzeichnete.
- Die Nachfrageschwäche in der chemisch-technischen Industrie beeinflusste die Geschäftszahlen negativ, zudem wirkten Wechselkurseffekte und geopolitische Unsicherheiten auf die Entwicklung ein.
- Das Management setzt auf Kostenoptimierung und gezielte Akquisitionen, um das Wachstum trotz herausforderndem Marktumfeld zu sichern.
- Für den 7. Mai 2026 ist ein Earnings Call geplant, bei dem die Ergebnisse des ersten Quartals vorgestellt werden.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,17350USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,17345USD das entspricht einem Minus von 0,00 % seit der Veröffentlichung.
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