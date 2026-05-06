AEVIS VICTORIA: Swiss Medical Network steigert Gewinn im Q1 2026 deutlich
Swiss Medical Network startet 2026 mit kräftigem Wachstum, höherer Profitabilität und spürbaren Effizienzgewinnen – Restrukturierungen greifen und bereiten den Boden für weitere Expansion.
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- Swiss Medical Network erzielte im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von CHF 291,4 Mio., was einem Wachstum von 12,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Nettoumsatz stieg leicht um 1,5% auf CHF 226,0 Mio., was die tatsächliche Geschäftsentwicklung besser widerspiegelt.
- Die operative Profitabilität verbesserte sich deutlich: EBITDAR stieg um 16,0% auf CHF 49,3 Mio., und die EBITDAR-Marge erhöhte sich auf 21,8%.
- Die Restrukturierungsmaßnahmen aus 2025 zeigen Wirkung: Kosten wurden reduziert, insbesondere die betrieblichen Aufwendungen um 16,0%, und die Effizienz wurde gesteigert.
- Die Spitaldivision verzeichnete einen Nettoumsatz von CHF 173,6 Mio. (+1,7%) und eine EBITDAR-Marge von 25,3%, mit deutlichen Verbesserungen bei EBITDA und EBIT.
- Swiss Medical Network plant die Integration des Spitals Zofingen bis Anfang 2027 und verlagert Aktivitäten der Privatklinik Lindberg, um Standorte mit höherem Potenzial zu fokussieren.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
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28 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,600EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.
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