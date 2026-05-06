Rational AG steigert Q1-Wachstum auf 8 %, organisch +11 % – starkes erstes Quartal

Rational AG verzeichnete im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 318 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 11 Prozent entspricht.

Das Unternehmen konnte in Nordamerika und Europa stark wachsen, insbesondere in den USA (13 Prozent Umsatzplus) und in Deutschland (11 Prozent Wachstum).

Die Produktgruppe iVario steigerte die Umsatzerlöse um 18 Prozent, während die iCombi-Produkte um 6 Prozent zulegten.

Das EBIT betrug 76 Millionen Euro mit einer EBIT-Marge von 23,9 Prozent, wobei die operativen Kosten trotz Umsatzsteigerung unterproportional stiegen.

Die Mitarbeiterzahl wurde auf 2.887 weltweit erhöht, mit Fokus auf den Ausbau vertriebsnaher Positionen.

Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent.

Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz Q1 2026, bei Rational ist am 06.05.2026.

Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 625,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 628,00EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.199,01PKT (+2,80 %).





