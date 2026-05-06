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    Rational AG steigert Q1-Wachstum auf 8 %, organisch +11 % – starkes erstes Quartal

    Rational AG startet 2026 mit kräftigem Wachstum: Steigende Umsätze, starke Nachfrage in Nordamerika und Europa sowie höhere Profitabilität prägen das erste Quartal.

    Rational AG steigert Q1-Wachstum auf 8 %, organisch +11 % – starkes erstes Quartal
    Foto: Rational AG
    • Rational AG verzeichnete im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 318 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 11 Prozent entspricht.
    • Das Unternehmen konnte in Nordamerika und Europa stark wachsen, insbesondere in den USA (13 Prozent Umsatzplus) und in Deutschland (11 Prozent Wachstum).
    • Die Produktgruppe iVario steigerte die Umsatzerlöse um 18 Prozent, während die iCombi-Produkte um 6 Prozent zulegten.
    • Das EBIT betrug 76 Millionen Euro mit einer EBIT-Marge von 23,9 Prozent, wobei die operativen Kosten trotz Umsatzsteigerung unterproportional stiegen.
    • Die Mitarbeiterzahl wurde auf 2.887 weltweit erhöht, mit Fokus auf den Ausbau vertriebsnaher Positionen.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz Q1 2026, bei Rational ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 625,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 628,00EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.199,01PKT (+2,80 %).


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    ISIN:DE0007010803WKN:701080
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