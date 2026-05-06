Klöckner & Co: Starkes Q1 2026 – Operatives Ergebnis wächst, Strategie erfolgreich
Im ersten Quartal 2026 zeigt der Konzern ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis, gemischte Absatz- und Umsatztrends sowie wichtige Fortschritte bei der Übernahme.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
- Das operative Ergebnis (EBITDA) vor Sondereffekten stieg im ersten Quartal 2026 auf 46 Mio. € und lag deutlich über dem Vorjahresquartal (42 Mio. €) sowie dem Vorquartal (21 Mio. €)
- Der Absatz im ersten Quartal 2026 betrug 1,1 Mio. Tonnen, was einen Rückgang von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt, verkaufsbereinigt jedoch eine Steigerung um 2,1 %
- Der Umsatz sank auf 1,6 Mrd. € (Q1 2025: 1,7 Mrd. €), was einem Rückgang von 5,9 % entspricht, verkaufsbereinigt jedoch eine Steigerung um 2,1 %
- Das Übernahmeangebot von Worthington Steel wurde erfolgreich, mit einer Sicherung von rund 61,87 % aller Aktien, und das Unternehmen plant, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen
- Das Konzernergebnis verbesserte sich im ersten Quartal 2026 auf -4 Mio. € im Vergleich zu -28 Mio. € im Vorjahreszeitraum, das unverwässerte Ergebnis je Aktie lag bei -0,04 €
- Der Ausblick für das zweite Quartal 2026 sieht eine leichte Absatzsteigerung sowie eine deutliche Umsatzsteigerung vor, mit einem erwarteten EBITDA vor Sondereffekten zwischen 40 Mio. € und 80 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Kloeckner ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Kloeckner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,540EUR das entspricht einem Plus von +0,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,54PKT (+1,05 %).
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