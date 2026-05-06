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    Zalando: Starkes Q1 durch KI-Innovationen und ABOUT YOU-Integration

    Zalando startet mit Rekordzahlen ins Jahr: Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und ein KI-Schub treiben das Geschäft im ersten Quartal deutlich voran.

    Zalando: Starkes Q1 durch KI-Innovationen und ABOUT YOU-Integration
    Foto: Bodo Marks - dpa
    • Zalando verzeichnet im ersten Quartal ein starkes Wachstum mit einem Konzern-GMV-Anstieg von 21,7 % auf 4,3 Milliarden Euro
    • Der Umsatz steigt um 23,8 % auf 3 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT auf 65 Millionen Euro wächst
    • Die bereinigte EBIT-Marge verbessert sich von 1,9 % auf 2,2 %, unterstützt durch Synergien aus der ABOUT YOU-Integration in Höhe von 10 Millionen Euro
    • Das aktive Kund*innen-Portfolio erreicht mit 62,3 Millionen einen Höchststand, die durchschnittlichen Ausgaben pro Kund*in steigen um 2,9 % auf 305 Euro
    • Im B2B-Bereich wächst der Umsatz um 23,6 % auf 297 Millionen Euro, das bereinigte EBIT beträgt 26 Millionen Euro mit einer Marge von 8,6 %
    • Künstliche Intelligenz (KI) treibt Innovationen voran, z.B. durch den Zalando Assistant, Automatisierung in der Logistik und verbessertes Produkt-Onboarding, was die Effizienz steigert

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026, bei Zalando ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Zalando lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,060EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,210EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.455,00PKT (+2,32 %).


    Zalando

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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