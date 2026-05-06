Amagvik AG: Spannendes Jahresergebnis 2025 veröffentlicht
2025 war für die Amagvik AG ein Jahr markanter Veränderungen: Trotz Verlusten wurden Liquidität, Portfolio und Führung strukturell neu ausgerichtet.
Foto: adobe.stock.com
- Das Jahresergebnis 2025 der Amagvik AG weist einen Verlust von TCHF -1'650 aus, hauptsächlich bedingt durch erhöhte Betriebskosten und Verkaufserlöse.
- Im Jahr 2025 wurde das Wohnprojekt in Dussnang-Oberwangen verkauft, was einen Erfolgsausfall von TCHF -358 verursachte.
- Die Gesellschaft hat im Jahr 2025 ihre Liquidität durch den Verkauf eines Wohnprojekts, Immobilienakquisitionen und Kapitaleinlagen gestärkt, wobei die flüssigen Mittel auf TCHF 1'251 gestiegen sind.
- Das Liegenschaftsportfolio umfasst unter anderem eine neu in das Portfolio aufgenommene vollvermietete Mehrfamilienhaus in Wienacht-Tobel sowie geplante Bauprojekte in Amriswil und Romanshorn.
- Die Bilanzsumme stieg per 31.12.2025 auf TCHF 17'670, während das Eigenkapital auf TCHF 3'565 anstieg, trotz hoher Fremdfinanzierung (TCHF 13'662).
- Aufgrund des Todes von Michael Oehme wurde Joelkis Rosario zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt, um die langfristige Führungsstruktur der Gesellschaft sicherzustellen.
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