Lufthansa will Gewinn trotz Iran-Krieg deutlich steigern
- Operatives Ebit soll über Vorjahr 1,96 Mrd steigen
- Kerosinkosten steigen um 1,7 Mrd auf 8,9 Mrd geschätzt
- Q1 Umsatz steigt 8% auf 8,75 Mrd Verlust sinkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will dem Iran-Krieg, den gestiegenen Kerosinpreisen und den Streiks ihrer Beschäftigten in diesem Jahr trotzen. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll den Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro weiterhin deutlich und damit um mehr als zehn Prozent übertreffen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Zwar dürfte die Kerosinrechnung gegenüber der ursprünglichen Planung um 1,7 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro steigen. Vorstandschef Carsten Spohr will dies mit höheren Ticketerlösen, einer besseren Auslastung und Einsparungen auffangen. Das Flugangebot soll dabei statt um vier Prozent nur um höchstens zwei Prozent wachsen.
Zum Start ins Jahr konnte die Lufthansa ihren saisontypischen Verlust immerhin verringern. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 8,75 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Verlust ging trotz der Belastung durch einen Streik um 15 Prozent auf 612 Millionen Euro zurück und fiel damit besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Unter dem Strich schrumpfte der Fehlbetrag sogar um ein Viertel auf 665 Millionen Euro./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 7,725 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,36 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,28 %/+15,36 % bedeutet.
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BlackRock hat seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG im April 2026 auf über 4 % erhöht, konkret auf 4,18 % (3,19 % Stimmrechte + 0,99 % Instrumente), wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Der weltweit größte Vermögensverwalter baut seine Position trotz schwieriger Rahmenbedingungen und einer intensiven Restrukturierung des Konzerns weiter aus.
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- Aktuelle Beteiligung: BlackRock hält ca. 4,18 % der Stimmrechte, was eine Erhöhung von zuvor 3,02 % darstellt.
https://de.euronews.com/business/2026/04/19/iran-verstarkt-k…
Schon interessant, dass ausgerechnet Harry Jäger von der Ufo der LH Skrupellosigkeit vorwirft:
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