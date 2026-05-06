Heidelberg Materials startet mit Rückgängen ins Jahr - Wetter belastet
- Operatives Ergebnis deutlich unter Vorjahr
- Umsatz um 3,8% auf 4,54 Milliarden Euro gesunken
- Bereinigtes Ebit um 30% auf 163 Mio reduziert
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwieriger Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten sei Heidelberg Materials mit einem robusten Ergebnis in das neue Jahr gestartet, sagte der Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Das Unternehmen habe durch Kosteneinsparungen und Preisanpassungen rückläufige Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren können. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen.
Im ersten Quartal sank der Umsatz auch wegen ungünstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um 30 Prozent auf 163 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem solchen starken Rückgang gerechnet. Für 2026 peilt das Unternehmen weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,4 Milliarden bis 3,75 Milliarden Euro an und damit mindestens den Vorjahreswert. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern wie für das Auftaktquartal üblich keine Angaben./mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 185,0 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 32,94 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +21,89 %/+54,39 % bedeutet.
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Korrekt, so habe ich das auch wahrgenommen. Einige werden weiter von Rheinmetall in Heidelberg umschichten, sollte sich das mit den Verhandlungen konkretisieren. Leider sind solche Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen.
Klarer Trendbruch.
Am 25.02.2026 hat René Aldach (Vorstand Heidelberg Materials) 175 Aktien, zu einem Kurs von 195,07 EUR gekauft.
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Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades