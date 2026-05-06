Michael Saylor kündigt erstmals möglichen Bitcoin-Verkauf an

Der Verlust fiel deutlich höher aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen meldete ein GAAP-Ergebnis je Aktie von minus 38,25 US-Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzung der Wall Street von minus 18,98 US-Dollar klar. Der Umsatz lag mit 124,3 Millionen US-Dollar ebenfalls leicht unter den Erwartungen von 125,1 Millionen US-Dollar.

Wie der weltgrößte Bitcoin-Treasury-Konzern Strategy am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte, belief sich der Nettoverlust im ersten Quartal auf 12,54 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund war eine massive nicht realisierte Abwertung der Bitcoin -Bestände in Höhe von 14,46 Milliarden US-Dollar infolge des schwachen Kryptomarkts zu Jahresbeginn.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Management deutet Bitcoin-Verkäufe an

Während der Analystenkonferenz stellte das Management erstmals offen mögliche Bitcoin-Verkäufe in Aussicht. CEO Phong Le erklärte: "Unsere Fähigkeit, Bitcoin zu verkaufen – entweder um US-Dollar zu beschaffen oder um Schulden zurückzukaufen, sofern dies den Bitcoin-Wert je Aktie erhöht – ist etwas, das wir künftig in Betracht ziehen würden"

Auch Chairman Michael Saylor bestärkt diese Ansicht. "Wir werden wahrscheinlich etwas Bitcoin verkaufen, um die Dividende zu finanzieren – einfach um den Markt daran zu gewöhnen und zu zeigen, dass wir es können", sagte Saylor.

Strategy hält inzwischen fast 4 Prozent aller Bitcoin

Zum Ende des ersten Quartals hielt Strategy insgesamt 818.334 Bitcoin mit einem ursprünglichen Kaufwert von 61,81 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei rund 75.500 US-Dollar pro Coin. Der Marktwert der Bestände belief sich zuletzt auf etwa 64,1 Milliarden US-Dollar.

Damit kontrolliert das Unternehmen inzwischen nahezu 4 Prozent des gesamten jemals existierenden Bitcoin-Angebots.

Allein seit Jahresbeginn kaufte Strategy rund 63.000 zusätzliche Bitcoin.

Aktie fällt nach Zahlen – Bitcoin leicht im Plus

Die Börse reagierte zunächst skeptisch auf die Zahlen und den Strategiewechsel.

Die Strategy-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 4,3 Prozent auf 178,80 US-Dollar. Zuvor hatte das Papier den regulären Handelstag noch mit einem Plus von rund 1,7 Prozent beendet. Auf Jahressicht liegt Strategy noch immer mehr als 51 Prozent im Minus.

Der Kurs von Bitcoin zeigte sich dagegen stabil. Die Kryptowährung notierte am Mittwochmorgen bei 81.380 US-Dollar und damit rund 0,8 Prozent höher.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



