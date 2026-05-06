SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem

Wahnsinn was hier so geschrieben wird. Der eine denkt marketmaker sind shorties, der andere wirft ein KGV von 25 in den Raum, da müsste die Aktie bei 200 stehen und dass der nachbörsliche USA Kurs bei den jetzt neuen Handelszeiten auf Gettex und LS zumindest bis 23 Uhr bereits eingepreist ist, wirkt auch überraschend.





Ein KGV von 20 als Monster Übertreibung in dieser Branche bei diesen Wachstumsraten zu sehen, kann man schon machen, sollte man aber wohl nicht. Ist aktuell relativ einfach, die Aktie wird in einem wackeligen Markt durch das Narrativ KI zerstört Markt und Margen runtergeprügelt, dass hat Niente mit einer Übertreibung zu tun, außer du willst die jahrzehntelangen Bewertungen der Software Branche als Fehler zweier Generationen einordnen.





Die Zahlen waren gut bis sehr gut, leider nicht fantastisch, weil die meisten schlichten Gemüter zumindest nicht den auf dem Papier eher verhaltenen Free Cash Flow hinterfragen.





Die Aussagen von Klein waren jedenfalls nicht sehr ambivalent. Der Laden brummt und zwar auch wegen KI und nicht trotz KI.





Aktuell ist eben Halbleiter gut und Software böse, wie lange dass dauert, keine Ahnung, aber was man vorgestern mit service Now gemacht hat und das waren fantastische Zahlen, lässt schon vermuten, dass es noch nicht ganz ausgestanden ist. Für buy and hold Anleger halte ich das Niveau für ein ROI 35% auf drei Jahre (p.a.) Szenario.





Habe bei um die 150 gekauft, deswegen würde ich nur bei Kursen um die 125 nochmals nachlegen, die sehen wir aber vermutlich nur, wenn bis Frühsommer der feuchte, goldblond gefärbte Traum aller Hillbillys im Nahen Osten nicht fertig hat... Nice Weekend euch allen.







