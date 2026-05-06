SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem
- SAP und Fresenius investieren weiter in KI
- Beteiligung an Avelios Medical für Cloud KIS
- Skalierbare Plattform für interoperable Daten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Softwarekonzern SAP und der Klinikbetreiber Fresenius bauen ihre strategische KI-Partnerschaft weiter aus. Gemeinsam investieren beide Konzerne in Avelios Medical, einem Entwickler von Krankenhausinformationssystemen der nächsten Generation für die Cloud, wie sie am Mittwoch mitteilten.
Die Unternehmen hatten ihre Partnerschaft im Januar verkündet und seinerzeit erklärt, gemeinsam künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen voranbringen zu wollen. Dabei hatten sie seinerzeit erklärt, mittelfristig einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu investieren.
"Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig", sagte Christian Pawlu, der bei Fresenius`Klinikgesellschaft Helios für das operative Geschäft zuständig ist.
Avelios Medical entwickelt den Angaben zufolge ein modulares Krankenhausinformationssystem (KIS), das klinische und administrative Prozesse durchgängig digitalisiert und auf offenen Standards aufbaut. Damit entstehe eine skalierbare Plattform, die Versorgungsteams entlaste, Prozesse harmonisiere und Innovation schneller in den klinischen Alltag bringe, hieß es./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 39,85 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 182,19 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +34,90 %/+55,13 % bedeutet.
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Wahnsinn was hier so geschrieben wird. Der eine denkt marketmaker sind shorties, der andere wirft ein KGV von 25 in den Raum, da müsste die Aktie bei 200 stehen und dass der nachbörsliche USA Kurs bei den jetzt neuen Handelszeiten auf Gettex und LS zumindest bis 23 Uhr bereits eingepreist ist, wirkt auch überraschend.
Wichtige Kennzahlen des Q1 2026 im Überblick:
Cloud-Erlöse: Anstieg um 19 % (währungsbereinigt +27 %).
Cloud ERP Suite: Besonders starkes Plus von 23 % (währungsbereinigt +30 %).
Gesamtumsatz: Zuwachs um 6 % (währungsbereinigt +12 %).
Operatives Ergebnis (Non-IFRS): Steigerung um 17 % (währungsbereinigt +24 %).
Current Cloud Backlog: Liegt nun bei 21,9 Mrd. € (+20 % zum Vorjahr).
PR Newswire
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Zusammenfassung und Ausblick:
KI-Integration: SAP gab an, dass die Ergebnisse durch eine starke Nachfrage nach Business AI gestützt wurden.
Einmaleffekte: Der Cashflow wurde durch eine Zahlung von 408 Mio. € im Rahmen eines Rechtsstreits mit Teradata belastet.
Aktienrückkauf: Das im Januar angekündigte Programm über 10 Mrd. € läuft; die erste Tranche (ca. 2,6 Mrd. €) wurde am 1. April abgeschlossen.
Jahresprognose 2026: SAP bestätigte das Ziel, die Cloud-Erlöse auf 25,8 bis 26,2 Mrd. € zu steigern.
Eigentlich eine recht "klare" Situation, weil es im Grunde nur 2 Szenarien gibt: