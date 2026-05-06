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    SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP und Fresenius investieren weiter in KI
    • Beteiligung an Avelios Medical für Cloud KIS
    • Skalierbare Plattform für interoperable Daten
    SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Softwarekonzern SAP und der Klinikbetreiber Fresenius bauen ihre strategische KI-Partnerschaft weiter aus. Gemeinsam investieren beide Konzerne in Avelios Medical, einem Entwickler von Krankenhausinformationssystemen der nächsten Generation für die Cloud, wie sie am Mittwoch mitteilten.

    Die Unternehmen hatten ihre Partnerschaft im Januar verkündet und seinerzeit erklärt, gemeinsam künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen voranbringen zu wollen. Dabei hatten sie seinerzeit erklärt, mittelfristig einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu investieren.

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    "Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig", sagte Christian Pawlu, der bei Fresenius`Klinikgesellschaft Helios für das operative Geschäft zuständig ist.

    Avelios Medical entwickelt den Angaben zufolge ein modulares Krankenhausinformationssystem (KIS), das klinische und administrative Prozesse durchgängig digitalisiert und auf offenen Standards aufbaut. Damit entstehe eine skalierbare Plattform, die Versorgungsteams entlaste, Prozesse harmonisiere und Innovation schneller in den klinischen Alltag bringe, hieß es./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 39,85 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 182,19 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +34,90 %/+55,13 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der Dremio‑Übernahme für SAPs Daten‑/KI‑Plattform (fundamentaler Pluspunkt), mögliche KI‑bedingte Kostensenkungen kontra Umsatzmodell‑Risiken, Analystenstimmen (DZ Bank: Halten; Nutzerfairwert ~200€), technische Signale (mittelfristiger Abwärtstrend, Tests bei ~142/130, langfristiger Aufwärtstrend intakt) sowie Sektor‑Einflüsse durch Salesforce.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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