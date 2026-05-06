JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anleger dürften durch die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht nicht gerade beruhigt worden sein, schrieb David Adlington am Dienstagabend. In den Kernbereichen des Interesses - Behandlungsvolumina, Kosteninflation und US-Gesundheitsreform Affordable Care Act (ACA) - hätten sich Risiken bestätigt. Signale für sinkende Schulden dürften nicht reichen, Anleger anzulocken. Sie dürften das eher als Vorläufer weiterer Platzierungen der Mutter Fresenius sehen. /rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 34,77EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
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