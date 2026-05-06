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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan setzt Wacker Chemie auf 'Negative Catalyst Watch'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan setzt Wacker Chemie auf Negative Watch
    • Kursziel auf 60 Euro erhöht, Einstufung Underweight
    • Ebitprognose Q2 35% und Jahr 26% unter Konsens
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt Wacker Chemie auf 'Negative Catalyst Watch'
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie mit Blick auf den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr Ende Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Chetan Udeshi hob am Dienstagabend zwar sein Kursziel von 50 auf 60 Euro an, ließ die Einstufung aber auf "Underweight". Der kurzfristige Rückenwind durch Panik-Käufe im Zuge des Nahost-Kriegs ebbe ab. Nach dem überraschend guten ersten Quartal dürfte es im zweiten Quartal wieder zurück zur schwachen Normalität gehen. Udeshi liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal nach eigener Aussage um 35 Prozent unter dem Konsens. Für das Jahr hob er zwar aufgrund des guten Starts seine Schätzungen an. Er liege aber auch hier beim Ebit 26 Prozent unter den Markterwartungen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 96,20 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -37,02 %/+15,46 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,04, was eine Steigerung von +4,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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