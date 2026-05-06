ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Wacker Chemie auf 'Negative Catalyst Watch'
- JPMorgan setzt Wacker Chemie auf Negative Watch
- Kursziel auf 60 Euro erhöht, Einstufung Underweight
- Ebitprognose Q2 35% und Jahr 26% unter Konsens
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie mit Blick auf den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr Ende Juli den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Chetan Udeshi hob am Dienstagabend zwar sein Kursziel von 50 auf 60 Euro an, ließ die Einstufung aber auf "Underweight". Der kurzfristige Rückenwind durch Panik-Käufe im Zuge des Nahost-Kriegs ebbe ab. Nach dem überraschend guten ersten Quartal dürfte es im zweiten Quartal wieder zurück zur schwachen Normalität gehen. Udeshi liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal nach eigener Aussage um 35 Prozent unter dem Konsens. Für das Jahr hob er zwar aufgrund des guten Starts seine Schätzungen an. Er liege aber auch hier beim Ebit 26 Prozent unter den Markterwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST
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