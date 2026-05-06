JPMorgan setzt Wacker Chemie auf 'Negative Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 96,20 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -37,02 %/+15,46 % bedeutet.