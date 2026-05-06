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    Hellofresh startet schwach ins Jahr - Analystenprognose aber übertroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzrückgang um circa 13% auf 1,68 Mrd €
    • Bereinigtes Ebitda sinkt fast 60% auf 24 Mio €
    • Ausblick 2026 Erlöse -3 bis -6% Ebit 375-425 Mio €
    Hellofresh startet schwach ins Jahr - Analystenprognose aber übertroffen
    Foto: HelloFresh

    BERLIN (dpa-AFX) - Schlechtes Wetter zu Jahresbeginn in den USA sowie ein insgesamt weiter schwächelndes Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten hat Hellofresh zum Jahresstart belastet. Bei einem Umsatzrückgang um gut 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro fiel der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Quartal im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 24 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten allerdings sogar einen noch etwas deutlicheren Gewinnrückgang erwartet. Unter dem Strich entfiel auf die Anteileigner ein Verlust von 55,5 Millionen Euro nach einem Minus von 124 Millionen vor einem Jahr.

    Den Jahresausblick bestätigte das Unternehmen. Demnach dürften die Erlöse 2026 abseits der Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen. Das operative Ergebnis soll 375 bis 425 Millionen Euro erreichen und damit im besten Fall etwas über dem Vorjahreswert liegen./mis/stk

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 4,458 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 772,00 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +124,14 %/+79,31 % bedeutet.




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