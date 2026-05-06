RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie Wechselkursveränderungen am Dienstag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den weiter mit "Sector Perform" eingestuften Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sowie dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech vor. Die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr senkte er um rund ein Prozent./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 163EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

