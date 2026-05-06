RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie Wechselkursveränderungen am Dienstag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den weiter mit "Sector Perform" eingestuften Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sowie dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech vor. Die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr senkte er um rund ein Prozent./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT
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Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 163EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
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