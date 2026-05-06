RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie Wechselkursveränderungen am Dienstag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Labor- und Pharmazulieferer sowie dessen weiter mit "Outperform" bewertete Tochter Sartorius Stedim Biotech vor. Die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr senkte er um rund ein Prozent./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 223,5EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



