Ottobock wächst weiter: Deutliche Margensteigerung im Fokus
Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und ein solider Ausblick: Das Unternehmen steigert Umsatz, Ergebnis und Cashflow und bestätigt seine ambitionierte Guidance für 2026.
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
- Umsatzerlöse im Kerngeschäft: 378,4 Mio. € (+4,4 % vs. Vorjahr); organisches Wachstum im Kerngeschäft: +5,1 %.
- Bereinigtes EBITDA im Kerngeschäft: 84,3 Mio. € (+11,8 %); bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft: 22,3 % (+1,5 Prozentpunkte).
- Bereinigter Konzerngewinn: 22,6 Mio. € (+13,1 %); Konzerngewinn: 18,8 Mio. €; Ergebnis je Aktie: 0,30 €.
- Free Cashflow: 41,5 Mio. € (+32,0 %); Verschuldungsgrad gesunken auf 2,2x (Q4 2025: 2,3x).
- Segmententwicklung: EMEA Umsatz 282,7 Mio. € (+8,1 %); Americas Umsatz 69,0 Mio. € (-9,8 %); APAC Umsatz 26,7 Mio. € (+8,3 %, organisch +13,9 %).
- Guidance 2026 bestätigt: erwartetes organisches Umsatzwachstum Kerngeschäft 5,0–8,0 %; erwartete bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft >26,5 %; weiterhin Investitionen in Zukunftstechnologien (z. B. Blue Arbor).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Ottobock ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,54PKT (+1,05 %).
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