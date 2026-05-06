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    Continental erhöht Profit bei Tires & ContiTech – So läuft's!

    Continental startet 2026 mit gemischten Vorzeichen: Während der Umsatz im ersten Quartal sinkt, legen Ergebnis und Marge deutlich zu – und der Jahresausblick bleibt optimistisch.

    Continental erhöht Profit bei Tires & ContiTech – So läuft's!
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz von Continental sank im ersten Quartal 2026 auf 4,4 Milliarden Euro, ein Rückgang von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Das bereinigte EBIT stieg auf 522 Millionen Euro, eine Steigerung um 6,1 %, und die bereinigte EBIT-Marge erreichte 11,9 % (Vorjahr: 10,7 %)
    • Das Nettoergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 196,5 % auf 200 Millionen Euro
    • Die Profitabilität bei Tires und ContiTech wurde im ersten Quartal verbessert, trotz Belastungen durch Zölle und Wechselkurseffekte
    • Der Umsatz des Reifenbereichs lag bei 3,3 Milliarden Euro, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 14,4 %, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt
    • Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Continental den Ausblick auf einen Konzernumsatz von 17,3 bis 18,9 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 11,0 bis 12,5 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Continental ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.571,50PKT (+0,48 %).


    Continental

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    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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