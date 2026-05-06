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    Evotec Q1 2026: Transformation gewinnt an Dynamik

    Trotz rückläufiger Quartalszahlen hält Evotec an seiner Jahresprognose fest und setzt auf Partnerschaften, Effizienzprogramm und neues Führungsteam für künftiges Wachstum.

    Evotec Q1 2026: Transformation gewinnt an Dynamik
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit erwarteten Umsätzen von ca. 700–780 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 0–40 Mio. €
    • Im ersten Quartal 2026 sank der Konzernumsatz auf 156,6 Mio. € (bei konstanten Wechselkursen 166,9 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund eines Einmaleffekts im Vorjahr
    • Das bereinigte EBITDA im ersten Quartal 2026 lag bei -21,9 Mio. €, beeinflusst durch Einmal- und Währungseffekte, im Vergleich zu +3,1 Mio. € im Vorjahr
    • Fortschritte bei D&P‑Partnerschaften: erster präklinischer Entwicklungskandidat im Rahmen der Kooperation mit Almirall für entzündliche Hauterkrankungen; zusätzliche Fördermittel der Gates Foundation für Tuberkuloseforschung
    • Horizon-Transformation: operative Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sind gestartet, mit einer geplanten Kostenreduktion von ca. 75 Mio. € bis 2027, wobei 20–30 % bereits 2026 erreicht werden sollen
    • Personelle Veränderungen: Claire Hinshelwood ist seit Mai 2026 CFO, Dr. Ingrid Müller wurde als COO berufen, um die Umsetzung der Horizon-Initiative zu stärken

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,04 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,54PKT (+1,05 %).


    Evotec

    -2,04 %
    +4,51 %
    +20,31 %
    -12,92 %
    -28,46 %
    -67,96 %
    -84,01 %
    +52,82 %
    -64,38 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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