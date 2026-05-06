Infineon Technologies: Prognose angehoben, KI-Boom & Automotive-Boost
Infineon stellt die Weichen auf Wachstum: KI-Boom, starke Endmärkte und hohe Investitionen treiben Umsatz, Margen und Zukunftspläne des Chipkonzerns voran.
Foto: Sven Hoppe - dpa
- Infineon hebt seine Jahresprognose für 2026 an, erwartet deutlich steigenden Umsatz und verbessertes Ergebnis aufgrund des KI-Booms und wachsender Nachfrage in Endmärkten
- Im zweiten Quartal 2026 erzielte Infineon einen Umsatz von 3,812 Milliarden Euro, das Segmentergebnis lag bei 653 Millionen Euro, mit einer Marge von 17,1 Prozent
- Für das dritte Quartal 2026 wird bei einem Wechselkurs von 1,17 ein Umsatz von etwa 4,1 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich prognostiziert
- Ab dem vierten Quartal 2026 wird die Segmentstruktur von vier auf drei Bereiche reduziert: Automotive, Power Systems und Edge Systems, um die Organisation zu vereinfachen und Innovationen zu beschleunigen
- Das Unternehmen plant Investitionen von rund 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2026, vor allem in die Fertigstellung eines neuen Werks in Dresden und den Ausbau der Stromversorgung für KI-Rechenzentren
- Trotz geopolitischer Risiken und wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt sich Infineon zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte, mit optimistischem Ausblick auf Umsatz, Margen und Free-Cash-Flow.
Der nächste wichtige Termin, vorläufiges Datum, bei Infineon Technologies ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Infineon Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,87EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,13 %
im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.567,50PKT (+0,46 %).
-0,18 %
+21,32 %
+65,11 %
+55,90 %
+113,44 %
+93,48 %
+100,28 %
+435,30 %
-12,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte