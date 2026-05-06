ZEAL Network wächst trotz schwacher Jackpots und baut Produktangebot aus

Der Umsatz von ZEAL Network SE stieg im ersten Quartal 2026 um 6 % auf 54,3 Mio. € trotz schwacher Jackpot-Lage.

Die aktive Kundenbasis erhöhte sich um 5 % auf 1,575 Millionen Kunden.

Die Bruttomarge im Lotteriesegment wurde auf 17,8 % verbessert, das EBITDA lag bei 15,5 Mio. €, was 13 % unter dem Vorjahr liegt.

ZEAL investierte weiterhin in die Erweiterung des Angebots, insbesondere in Soziallotterien wie die Traumautoverlosung, um nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Das Games-Geschäft wuchs um 14 % auf 3,9 Mio. €, mit einer Erweiterung des Portfolios auf über 740 Titel und einer Steigerung der monatlich aktiven Nutzer.

Das Unternehmen setzt auf Investitionen in Marketing (+13 %) und Personal (+21 %), um das zukünftige Wachstum und die Diversifizierung des Geschäfts weiter voranzutreiben.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das erste Quartal, bei ZEAL Network ist am 06.05.2026.

Der Kurs von ZEAL Network lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,55EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.





