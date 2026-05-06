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    Masterflex startet 2026 mit stabilem Umsatz und wachsender Profitabilität – Prognose bestätigt

    Trotz herausforderndem Umfeld startet das Unternehmen solide ins Jahr 2026: Umsatz stabil, Profitabilität verbessert, Auftragsbestand und Prognose zeigen klaren Wachstumskurs.

    Masterflex startet 2026 mit stabilem Umsatz und wachsender Profitabilität – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 27,4 Mio. Euro, nahezu auf Vorjahresniveau, trotz Anlaufkosten für den Standort Marokko
    • Das operative EBIT stieg leicht auf 4,6 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 16,7 %
    • Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 erhöhte sich auf 21,3 Mio. Euro, was eine positive Nachfrageentwicklung widerspiegelt
    • Das Konzernergebnis der Aktionäre stieg auf 3,2 Mio. Euro, über dem Vorjahreswert von 3,0 Mio. Euro
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 103 Mio. Euro und 108 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 13 Mio. Euro und 16 Mio. Euro erwartet
    • Trotz geopolitischer Unsicherheiten bestätigt das Unternehmen die Prognose für 2026 und setzt auf Wachstum durch internationale Expansion und neue Projekte

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Masterflex ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Masterflex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.


    Masterflex

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    ISIN:DE0005492938WKN:549293
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