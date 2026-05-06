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    BIKE24 Holding startet stark 2026: +21,9% Umsatz, EBITDA EUR 1,8 Mio.

    Starkes erstes Quartal 2026: Umsatz, Ergebnis und Kundenbasis legen deutlich zu, strategischer Lageraufbau sichert Wachstum – Jahresziele werden bestätigt.

    BIKE24 Holding startet stark 2026: +21,9% Umsatz, EBITDA EUR 1,8 Mio.
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz im Q1 2026 steigt um 21,9 % auf 70,7 Mio. EUR, mit Wachstum in allen europäischen Märkten und Kundengruppen
    • Bereinigtes EBITDA verbessert sich um 1,2 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR, trotz saisonaler Schwäche im ersten Quartal
    • Strategischer Lageraufbau (+21,9 % YoY auf 80,8 Mio. EUR) zur Sicherstellung der Warenverfügbarkeit in der Hauptsaison
    • Das Unternehmen bestätigt die Jahresprognose 2026: Umsatz zwischen 318 Mio. EUR und 332 Mio. EUR, EBITDA zwischen 16 Mio. EUR und 20 Mio. EUR
    • Überdurchschnittliches Wachstum bei Komplett-Fahrrädern (+27,2 %) und im Bereich Parts, Accessories & Clothing (+20,8 %)
    • Aktive Kunden steigen um 24,5 % auf 1.181.382, die Anzahl der Bestellungen um 19,9 % auf 483.800, was auf eine starke Marktposition hinweist

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Bike24 Holding ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.


    Bike24 Holding

    +0,53 %
    -2,76 %
    -5,05 %
    -4,89 %
    +21,55 %
    -1,05 %
    -84,32 %
    ISIN:DE000A3CQ7F4WKN:A3CQ7F
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