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    Infineon erhöht Prognose dank KI-Boom

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon erwartet deutliches Umsatzwachstum 2025/26
    • PSS wächst stark wegen Bedarf an KI-Rechenzentren
    • Segmentergebnis-Marge soll rund 20 Prozent erreichen
    Infineon erhöht Prognose dank KI-Boom
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. So soll der Umsatz 2025/26 (per Ende September) nun trotz der Belastung durch den starken Euro deutlich steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Dabei sollen die Erlöse in der Sparte Power & Sensor Systems (PSS) deutlich stärker als im Konzerndurchschnitt zulegen, getrieben von einer sehr dynamischen Nachfrage nach Produkten für die Stromversorgung von KI-Rechen­zentren. "Im zweiten Halbjahr werden wir stärker als bislang erwartet wachsen, ein breiterer Aufschwung vieler Endmärkte ist in Sicht", erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck. Auch im Geschäft mit der Automobilindustrie sehe Infineon eine positive Entwicklung.

    Die Segmentergebnis-Marge, die die operative Profitabilität misst, soll nun rund 20 Prozent erreichen. Bislang war Infineon von einem moderaten Umsatzwachstum und einer operativen Marge im hohen Zehn-Prozentbereich ausgegangen. Analysten haben bislang ein Wachstum von sieben Prozent und eine Marge von 19 Prozent auf dem Zettel.

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    Im zweiten Geschäftsquartal stiegen die Erlöse um vier Prozent im Vergleich zu den drei Monaten zuvor auf 3,8 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent. Nach Steuern stieg der Gewinn um 18 Prozent auf 301 Millionen Euro./nas/stk




    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 61,71 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +21,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +65,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 80,25 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -27,87 %/-13,11 % bedeutet.




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