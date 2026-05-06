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    About-You-Übernahme

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    Zalando mit Zuwächsen zum Jahresstart - Ausblick bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme About You stärkt Umsatz und Gewinn
    • KI-Einsatz trug zum Umsatzanstieg von 23,8%
    • Nettoverlust 87,6 Mio wegen Übernahmekosten
    About-You-Übernahme - Zalando mit Zuwächsen zum Jahresstart - Ausblick bestätigt
    Foto: Bodo Marks - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Übernahme von About You hat dem Online-Händler Zalando im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn beschert. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 23,8 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Beim Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) wurde ein Anstieg um 21,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich von rund 46,7 auf 64,8 Millionen Euro. Hier hatten Branchenexperten etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge stieg von 1,9 auf 2,2 Prozent.

    Unter dem Strich steht wegen Restrukturierungskosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der About-You-Übernahme aber ein Verlust von 87,6 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,9 Millionen Euro vor einem Jahr./err/mis

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 24.569 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,72 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +15,31 %/+70,66 % bedeutet.




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