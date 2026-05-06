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    BMW verdient mit Autos mehr als gedacht - Risikovorsorge kostet Geld

    Für Sie zusammengefasst
    • Margenrückgang im Autogeschäft auf 5,0 Prozent
    • Ebit sank um gut 36 Prozent auf 2 Milliarden Euro
    • Umsatz ging um gut 8 Prozent auf 31 Milliarden
    BMW verdient mit Autos mehr als gedacht - Risikovorsorge kostet Geld
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal den Rückgang der Profitabilität in seiner Autosparte kleiner gehalten als befürchtet. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft ging im Jahresvergleich um 1,9 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück, wie der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Das war besser als von Experten befürchtet. Der Rückgang war vor allem auf erhöhte Zölle zurückzuführen. Insgesamt sorgte allerdings eine erhöhte Risikovorsorge für Entschädigungen von Autofinanzierungskunden in Großbritannien für ein überraschend schwaches operatives Ergebnis. Der Konzerngewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um gut 36 Prozent auf 2 Milliarden Euro. Analysten hatten sich im Schnitt mehr erwartet. Der Umsatz ging um gut 8 Prozent auf 31 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich sackte der Überschuss um fast ein Viertel auf 1,67 Milliarden Euro ab. Das BMW-Management hielt an seinem Jahresausblick fest./men/zb

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    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 78,74 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 43,53 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.





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