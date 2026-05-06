Klöckner & Co steigert operatives Ergebnis

Der Düsseldorfer Stahlhändler steht vor der Übernahme durch Worthington Steel . Das US-Unternehmen hatte 11 Euro je Aktie geboten und mit seinem Gebot etwas mehr als 60 Prozent der Anteile eingesammelt. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen, der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet./zb/nas

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 18.188 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/-36,20 % bedeutet.