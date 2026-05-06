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    Klöckner & Co steigert operatives Ergebnis

    Für Sie zusammengefasst
    • EBITDA fast zehn Prozent höher bei 46 Mio Euro
    • Umsatz -6% auf 1,6 Mrd Euro wegen US-Verkäufen
    • Angebot 11 Euro je Aktie, über 60% Zustimmung
    Klöckner & Co steigert operatives Ergebnis
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im ersten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs operativ mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um fast zehn Prozent auf 46 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Umsatz ging wegen des Verkaufs von acht US-Standorten um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Bereinigt um die Verkäufe wäre der Erlös um 2,1 Prozent gestiegen.

    Im laufenden zweiten Quartal peilt das Unternehmen ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Jahresauftakt. Das operative Ergebnis soll zwischen 40 und 80 Millionen Euro liegen.

    Der Düsseldorfer Stahlhändler steht vor der Übernahme durch Worthington Steel . Das US-Unternehmen hatte 11 Euro je Aktie geboten und mit seinem Gebot etwas mehr als 60 Prozent der Anteile eingesammelt. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen, der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet./zb/nas


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 18.188 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/-36,20 % bedeutet.




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