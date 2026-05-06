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    Umbaukosten drücken Evotec zum Jahresstart operativ ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec schwacher Jahresstart, Ebitda −21,9 Mio
    • Umsatz fiel über ein Fünftel auf rund 157 Mio
    • Sparprogramm Horizon spart rund 75 Mio bis 2027
    Umbaukosten drücken Evotec zum Jahresstart operativ ins Minus
    Foto: pressfoto - freepik

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec ist noch schwächer ins Jahr gestartet als befürchtet. Hohe Umbaukosten belasteten dabei das Ergebnis. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sackte im ersten Quartal von im Vorjahr 3,1 Millionen Euro auf minus 21,9 Millionen Euro ab, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Damit verfehlte Evotec die Erwartungen merklich.

    Der Umsatz ging im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf knapp 157 Millionen Euro zurück, auch hier hatten die Analysten deutlich mehr auf dem Zettel. Konzernchef Christian Wojczewski sprach laut Mitteilung von einem "erwartungsgemäßen Jahresauftakt" und verwies auf einen erheblichen Einmaleffekt im Vorjahr, als Evotec von zusätzlichen Lizenzerlösen profitierte. Obendrein belasteten nun Währungseffekte und eine verhaltene Entwicklung in Teilen des Geschäfts.

    Im zweiten Halbjahr erwartet Wojczewski aber eine bessere Entwicklung, unterstützt durch eine Erholung des Marktumfelds. Das Sparprogramm "Horizon" laufe nach Plan und soll positive Effekte im Jahresverlauf beisteuern.

    2026 soll der Umsatz so weiterhin zwischen 700 und 780 Millionen Euro erreichen. Im Vorjahr standen noch gut 788 Millionen Euro zu Buche. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erwartet Evotec zwischen 0 und 40 Millionen Euro nach rund 41 Millionen Euro 2025. Analysten trauen dem Unternehmen derzeit etwa die Mitte dieser Prognosespannen zu.

    Bereits Anfang April sprach Evotec von einem "Übergangsjahr" mit umfassenden Sparmaßnahmen. So soll die Zahl der Standorte auf zehn schrumpfen, außerdem sollen nochmals bis zu 800 Stellen wegfallen. Das Programm soll bis Ende 2027 weitgehend umgesetzt werden und bis dahin nochmals nachhaltige Einsparungen von rund 75 Millionen Euro bringen. Parallel dazu würden derzeit "strategische Optionen" geprüft, teilte Evotec aktuell weiter mit, ohne konkreter zu werden./niw/tav/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 5,285 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 933,26 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +90,48 %/+71,43 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursrisiken der Evotec-Aktie: Kritik an hoher Vorstandsvergütung (gesamt ~11,4 Mio €, CEO ~4 Mio) trotz schwacher operativer und Aktien-Performance; Besorgnis über den CFO-Abgang und 1,5 Mio € Abfindung; MAK Capital baut 7,1% auf und übt Druck aus; Anleger erwarten positiven Q1-Ausblick für eine Trendwende; Pipeline-News (Almirall) und ein möglicher Just/DPD-Float als Werthebel werden ebenfalls diskutiert; US-Verkaufsdruck wird vermutet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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