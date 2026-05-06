Umbaukosten drücken Evotec zum Jahresstart operativ ins Minus
- Evotec schwacher Jahresstart, Ebitda −21,9 Mio
- Umsatz fiel über ein Fünftel auf rund 157 Mio
- Sparprogramm Horizon spart rund 75 Mio bis 2027
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec ist noch schwächer ins Jahr gestartet als befürchtet. Hohe Umbaukosten belasteten dabei das Ergebnis. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sackte im ersten Quartal von im Vorjahr 3,1 Millionen Euro auf minus 21,9 Millionen Euro ab, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Damit verfehlte Evotec die Erwartungen merklich.
Der Umsatz ging im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf knapp 157 Millionen Euro zurück, auch hier hatten die Analysten deutlich mehr auf dem Zettel. Konzernchef Christian Wojczewski sprach laut Mitteilung von einem "erwartungsgemäßen Jahresauftakt" und verwies auf einen erheblichen Einmaleffekt im Vorjahr, als Evotec von zusätzlichen Lizenzerlösen profitierte. Obendrein belasteten nun Währungseffekte und eine verhaltene Entwicklung in Teilen des Geschäfts.
Im zweiten Halbjahr erwartet Wojczewski aber eine bessere Entwicklung, unterstützt durch eine Erholung des Marktumfelds. Das Sparprogramm "Horizon" laufe nach Plan und soll positive Effekte im Jahresverlauf beisteuern.
2026 soll der Umsatz so weiterhin zwischen 700 und 780 Millionen Euro erreichen. Im Vorjahr standen noch gut 788 Millionen Euro zu Buche. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erwartet Evotec zwischen 0 und 40 Millionen Euro nach rund 41 Millionen Euro 2025. Analysten trauen dem Unternehmen derzeit etwa die Mitte dieser Prognosespannen zu.
Bereits Anfang April sprach Evotec von einem "Übergangsjahr" mit umfassenden Sparmaßnahmen. So soll die Zahl der Standorte auf zehn schrumpfen, außerdem sollen nochmals bis zu 800 Stellen wegfallen. Das Programm soll bis Ende 2027 weitgehend umgesetzt werden und bis dahin nochmals nachhaltige Einsparungen von rund 75 Millionen Euro bringen. Parallel dazu würden derzeit "strategische Optionen" geprüft, teilte Evotec aktuell weiter mit, ohne konkreter zu werden./niw/tav/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 5,285 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 933,26 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +90,48 %/+71,43 % bedeutet.
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Ich teile diesen Standard-Reflex bzgl der Vergütung normalerweise nicht und natürlich hast Du Recht, dass dies Teil der ‚normalen‘ Vergütungsstruktur einer gelisteten Gesellschaft ist.
Aber: 11,4 Mio Gesamvergütung für den Vorstand sind schon ein Wort. Nimm die drei Sign-On Boni für CEO/CFO/CPO und auch die ausgeschiedene Ex-CFO raus und Du landest trotzdem noch bei 8,7 Mio für den Gesamtvorstand bzw. 4,0 Mio für den CEO. (Quelle: https://www.evotec.com/uploads/download-files/IR-ESG-DE/Governance_DE/Vergütungsbericht-2025.pdf)
Für ein SDAX Unternehmen, das im letzten Jahr so dermaßen schlecht performt hat, was den operativen Gewinn aber auch den Aktienkurs betrifft, ist das mE schon eine bemerkenswert hohe Zahl. Der CEO kommt auf 4,5 der max möglichen 5,2 Mio Gesamtvergütung.
Evotec gibt ersten präklinischen Entwicklungskandidaten aus Dermatologie-Kooperation mit Almirall bekannt
- Evotec und Almirall bringen gemeinsam Small‑Molecule‑Programm deutlich schneller als branchenüblich in die präklinische Entwicklung
- Kooperation verbindet Evotecs end-to-end integrierte, KI-/ML‑gestützte F&E‑Kompetenzen mit Almiralls führender Expertise in medizinischer Dermatologie
wb, sorry, aber das ist WIRKLICH lachhaft. Am 2. April kommt das Filing, am 3. April kündigt der seniore CFO dann spontan in einer Kurzschlussreaktion seinen CFO Job, weil er Angst vor MAK hat - und dann soll innerhalb von drei Wochen die Beauftragung eines Headhunters, die Zusammenstellung einer Short List, Interviews des Headhunters mit den Kandidaten, die Gespräche mit anderen Vorständen und den Aufsichtsräten UND Gehaltsverhandlungen inkl. Unterschrift stattgefunden haben? Stellst Du Dir so einen CFO search process bei einem börsennotierten Unternehmen vor? Oder habe ich die Stepstone Annonce vergessen?
Manchmal kann man nur noch mit dem Kopf schütteln…am Rande, Google bringt so etwas hervor:
„Set Expectations With Data “Industry research shows executive searches average 4-6 months. Our last three took 5, 6, and 7 months respectively. Planning for 6 months ensures success while maintaining urgency.”“
Quelle: https://altios.com/publication/executive-search-process-timeline-the-6-month-reality-no-one-wants-to-hear/#:~:text=Making%20It%20Work:%20Your%20Strategic,the%20one%20nobody%20else%20found.