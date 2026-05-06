Unglaubliche Rallye
KI-Boom lässt Micron explodieren und katapultiert den Konzern in die Top 10
Micron knackt erstmals die Marke von 700 Milliarden US-Dollar und profitiert massiv vom weltweiten KI-Boom bei Speicherchips.
- Micron überschreitet erstmals 700 Milliarden US-Dollar
- KI-Boom treibt Nachfrage und löst Speicherknappheit aus
- Neue XXL-SSD steigert Kapazität bei weniger Energie
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Der US-Speicherhersteller Micron Technology hat am Dienstag erstmals eine Marktkapitalisierung von mehr als 700 Milliarden US-Dollar überschritten. Die Aktie schoss im regulären Handel um 11 Prozent nach oben und setzte ihre Rallye im nachbörslichen Handel mit einem weiteren Plus von 5,5 Prozent auf 675,76 US-Dollar fort.
Damit gehört Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten Technologiekonzernen der Vereinigten Staaten. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie um 124 Prozent verteuert. Auf Sicht von zwölf Monaten summiert sich der Kursanstieg inzwischen auf nahezu 700 Prozent.
KI-Boom löst globale Speicherknappheit aus
Angetrieben wird die explosive Entwicklung von der weltweit steigenden Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für Anwendungen für künstliche Intelligenz. Der Boom rund um generative KI-Systeme wie ChatGPT hat den Bedarf an Speicherlösungen massiv beschleunigt und eine globale Angebotsknappheit ausgelöst.
Insbesondere Hersteller leistungsfähiger KI-Prozessoren wie Nvidia und Advanced Micro Devices benötigen enorme Mengen an Hochleistungsspeicher, um ihre Rechenzentren und KI-Beschleuniger zu betreiben.
Analysten sprechen inzwischen von einem strukturellen Wandel der Speicherindustrie. Während der Markt früher stark von klassischen PC- und Smartphone-Zyklen abhängig war, wird die Nachfrage nun zunehmend von KI-Infrastruktur, Cloud-Rechenzentren und Hochleistungsservern bestimmt.
Micron bringt bislang größte kommerzielle SSD auf den Markt
Zusätzlichen Rückenwind erhielt Micron durch eine Produktankündigung vom Dienstag. Das Unternehmen teilte mit, die bislang größte kommerziell verfügbare SSD ausgeliefert zu haben. Die neue Speicherlösung soll Rechenzentren dabei helfen, deutlich mehr Daten bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch zu speichern.
Jeremy Werner, Senior Vice President der Core-Data-Center-Sparte von Micron, erklärte in einer Mitteilung, die neue Technologie eröffne Rechenzentrumsbetreibern einen entscheidenden Hebel zur Senkung der Gesamtkosten auf Rack-Ebene.
Besonders die Verfügbarkeit von Strom entwickle sich zunehmend zum limitierenden Faktor beim Ausbau von KI-Infrastruktur. Höhere Speicherkapazitäten bei geringerem Energiebedarf könnten daher zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden.
Kunden erhalten laut Micron nur einen Teil ihres Bedarfs
Wie angespannt die Lage am Speichermarkt inzwischen ist, hatte Micron bereits nach Vorlage der Quartalszahlen im März deutlich gemacht. Vorstandschef Sanjay Mehrotra sagte damals in einem Interview, wichtige Kunden könnten derzeit lediglich "50 Prozent bis zwei Drittel ihres tatsächlichen Bedarfs" decken.
Marktbeobachter rechnen damit, dass sich die Knappheit auch in den kommenden Quartalen fortsetzen könnte. Sollte die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter in diesem Tempo wachsen, dürften Speicherhersteller zu den größten Profiteuren des globalen KI-Wettrüstens zählen.
*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,06 % und einem Kurs von 640,2EUR auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.