KI-Boom lässt Micron explodieren und katapultiert den Konzern in die Top 10

Damit gehört Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten Technologiekonzernen der Vereinigten Staaten. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie um 124 Prozent verteuert. Auf Sicht von zwölf Monaten summiert sich der Kursanstieg inzwischen auf nahezu 700 Prozent.

Der US-Speicherhersteller Micron Technology hat am Dienstag erstmals eine Marktkapitalisierung von mehr als 700 Milliarden US-Dollar überschritten. Die Aktie schoss im regulären Handel um 11 Prozent nach oben und setzte ihre Rallye im nachbörslichen Handel mit einem weiteren Plus von 5,5 Prozent auf 675,76 US-Dollar fort.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

KI-Boom löst globale Speicherknappheit aus

Angetrieben wird die explosive Entwicklung von der weltweit steigenden Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für Anwendungen für künstliche Intelligenz. Der Boom rund um generative KI-Systeme wie ChatGPT hat den Bedarf an Speicherlösungen massiv beschleunigt und eine globale Angebotsknappheit ausgelöst.

Insbesondere Hersteller leistungsfähiger KI-Prozessoren wie Nvidia und Advanced Micro Devices benötigen enorme Mengen an Hochleistungsspeicher, um ihre Rechenzentren und KI-Beschleuniger zu betreiben.

Analysten sprechen inzwischen von einem strukturellen Wandel der Speicherindustrie. Während der Markt früher stark von klassischen PC- und Smartphone-Zyklen abhängig war, wird die Nachfrage nun zunehmend von KI-Infrastruktur, Cloud-Rechenzentren und Hochleistungsservern bestimmt.

Micron bringt bislang größte kommerzielle SSD auf den Markt

Zusätzlichen Rückenwind erhielt Micron durch eine Produktankündigung vom Dienstag. Das Unternehmen teilte mit, die bislang größte kommerziell verfügbare SSD ausgeliefert zu haben. Die neue Speicherlösung soll Rechenzentren dabei helfen, deutlich mehr Daten bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch zu speichern.

Jeremy Werner, Senior Vice President der Core-Data-Center-Sparte von Micron, erklärte in einer Mitteilung, die neue Technologie eröffne Rechenzentrumsbetreibern einen entscheidenden Hebel zur Senkung der Gesamtkosten auf Rack-Ebene.

Besonders die Verfügbarkeit von Strom entwickle sich zunehmend zum limitierenden Faktor beim Ausbau von KI-Infrastruktur. Höhere Speicherkapazitäten bei geringerem Energiebedarf könnten daher zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden.

Kunden erhalten laut Micron nur einen Teil ihres Bedarfs

Wie angespannt die Lage am Speichermarkt inzwischen ist, hatte Micron bereits nach Vorlage der Quartalszahlen im März deutlich gemacht. Vorstandschef Sanjay Mehrotra sagte damals in einem Interview, wichtige Kunden könnten derzeit lediglich "50 Prozent bis zwei Drittel ihres tatsächlichen Bedarfs" decken.

Marktbeobachter rechnen damit, dass sich die Knappheit auch in den kommenden Quartalen fortsetzen könnte. Sollte die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter in diesem Tempo wachsen, dürften Speicherhersteller zu den größten Profiteuren des globalen KI-Wettrüstens zählen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,06 % und einem Kurs von 640,2EUR auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!