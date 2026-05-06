🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMHP Hotel AktievorwärtsNachrichten zu MHP Hotel
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MHP Hotel AG: Umsatz- und EBITDA-Steigerung 2025, Ausblick 2026 bestätigt

    Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und ein vielversprechender Ausblick: Der testierte Konzernabschluss 2025 unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

    MHP Hotel AG: Umsatz- und EBITDA-Steigerung 2025, Ausblick 2026 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Testierter Konzernabschluss 2025 veröffentlicht: Konzernumsatz stieg um 11 % auf 178,1 Mio. € (2024: 161,0 Mio. €); wesentliche Beiträge durch Koenigshof (vollständiges Jahr, +12,2 Mio. €) und Conrad Hamburg (+3,0 Mio. €).
    • Konzern-EBITDA verbesserte sich deutlich um 35 % auf 14,0 Mio. € (2024: 10,4 Mio. €); bereinigtes operatives EBITDA ohne Conrad Hamburg bei ~8,0 Mio. € (+33 %).
    • Konzernjahresüberschuss vervierfacht auf 5,8 Mio. € (2024: 1,4 Mio.).
    • Operative Kennzahlen: Bereinigter RevPAR +6 % auf 179 € (2024: 169 €), durchschnittlicher Zimmerpreis (ADR) +6 % auf 231 €, bereinigte Belegungsquote stabil bei 78 % (inkl. Conrad: RevPAR 174 €, Belegung 75 %).
    • Prognose 2026 bestätigt: Umsatz rund 225 Mio. € und EBITDA über 10 Mio. €; Unternehmen bleibt wegen geopolitischer Risiken vorsichtig optimistisch.
    • Starkes Q1 2026: Hotelumsatz +25 % auf 41,5 Mio. € (Q1 2025: 33,3 Mio.), getrieben durch Conrad Hamburg und die Übernahme des Hyatt Regency Vienna.

    Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4550EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.


    MHP Hotel

    -3,79 %
    +2,84 %
    +3,57 %
    +2,11 %
    +1,05 %
    +31,23 %
    ISIN:DE000A3E5C24WKN:A3E5C2
    MHP Hotel direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MHP Hotel AG: Umsatz- und EBITDA-Steigerung 2025, Ausblick 2026 bestätigt Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und ein vielversprechender Ausblick: Der testierte Konzernabschluss 2025 unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     