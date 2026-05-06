MHP Hotel AG: Umsatz- und EBITDA-Steigerung 2025, Ausblick 2026 bestätigt
Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und ein vielversprechender Ausblick: Der testierte Konzernabschluss 2025 unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.
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- Testierter Konzernabschluss 2025 veröffentlicht: Konzernumsatz stieg um 11 % auf 178,1 Mio. € (2024: 161,0 Mio. €); wesentliche Beiträge durch Koenigshof (vollständiges Jahr, +12,2 Mio. €) und Conrad Hamburg (+3,0 Mio. €).
- Konzern-EBITDA verbesserte sich deutlich um 35 % auf 14,0 Mio. € (2024: 10,4 Mio. €); bereinigtes operatives EBITDA ohne Conrad Hamburg bei ~8,0 Mio. € (+33 %).
- Konzernjahresüberschuss vervierfacht auf 5,8 Mio. € (2024: 1,4 Mio.).
- Operative Kennzahlen: Bereinigter RevPAR +6 % auf 179 € (2024: 169 €), durchschnittlicher Zimmerpreis (ADR) +6 % auf 231 €, bereinigte Belegungsquote stabil bei 78 % (inkl. Conrad: RevPAR 174 €, Belegung 75 %).
- Prognose 2026 bestätigt: Umsatz rund 225 Mio. € und EBITDA über 10 Mio. €; Unternehmen bleibt wegen geopolitischer Risiken vorsichtig optimistisch.
- Starkes Q1 2026: Hotelumsatz +25 % auf 41,5 Mio. € (Q1 2025: 33,3 Mio.), getrieben durch Conrad Hamburg und die Übernahme des Hyatt Regency Vienna.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4550EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
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