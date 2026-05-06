Die größten Aufsteiger der Woche vom 29.04.-06.05.2026 in der wO Community
Foto: Ballard Power Systems
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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TeamViewer
Monatsperformance: +18,44 %
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Platz 1
Netlist
Monatsperformance: +70,97 %
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Platz 2
Heidelberg Pharma
Monatsperformance: -5,44 %
Monatsperformance: -5,44 %
Platz 3
Kuros Biosciences
Monatsperformance: -14,78 %
Monatsperformance: -14,78 %
Platz 4
Ballard Power Systems
Monatsperformance: +69,95 %
Monatsperformance: +69,95 %
Platz 5
Verbio
Monatsperformance: -6,41 %
Monatsperformance: -6,41 %
Platz 6
Mogotes Metals
Monatsperformance: -50,00 %
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Platz 7
Viromed Medical
Monatsperformance: +35,24 %
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Platz 8
Greiffenberger
Monatsperformance: -71,85 %
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Platz 9
HydrogenPro
Monatsperformance: +85,80 %
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Platz 10
Funkwerk
Monatsperformance: +16,62 %
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Platz 11
PUMA
Monatsperformance: +9,14 %
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Platz 12
BrainChip Holdings
Monatsperformance: +15,73 %
Monatsperformance: +15,73 %
Platz 13
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