🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renk bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk profitierte zum Jahresstart vom Rüstungsboom
    • Auftragseingang stieg auf rund 582 Millionen Euro
    • Umsatz 284 Millionen bereinigtes Ebit 42,4 Mio
    Renk bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk hat zum Jahresstart vom Rüstungsboom profitiert. Im ersten Quartal waren unter anderem Panzergetriebe für ein Programm der Nato-Staaten sowie den Puma-Panzer der Bundeswehr gefragt, wie der im MDax der mittelgroßen Werte notierte Rüstungszulieferer am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,1 Prozent auf rund 582 Millionen Euro. Das sei der beste Jahresauftakt der Firmengeschichte. Damit sitzt Renk nun auf einem Auftragsbestand von rund 6,9 Milliarden Euro.

    Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf knapp 284 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte sogar 10,4 Prozent höher auf 42,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge legte von 14,1 Prozent auf 15,0 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente Renk 15,4 Millionen Euro nach rund 0,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Mit den Zahlen erfüllte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten und schnitt bei operativem Ergebnis und Auftragseingang sogar besser ab als gedacht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.357,65€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.407,88€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Außerdem bestätigte Renk die Jahresziele. So soll der Umsatz weiterhin auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen. Analysten trauen dem Getriebehersteller im Schnitt Erlöse von 1,56 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern bei 255 bis 285 Millionen Euro. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit gut 275 Millionen Euro./niw/mis

    RENK Group

    -0,84 %
    +7,51 %
    +4,07 %
    +8,52 %
    -5,37 %
    +237,68 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
    RENK Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 31.306 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +7,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +32,22 %/+41,28 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Renk bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart Der Getriebehersteller Renk hat zum Jahresstart vom Rüstungsboom profitiert. Im ersten Quartal waren unter anderem Panzergetriebe für ein Programm der Nato-Staaten sowie den Puma-Panzer der Bundeswehr gefragt, wie der im MDax der mittelgroßen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     