Ottobock startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Prognose für 2026 bestätigt
- Ottobock steigerte Umsatz auf 396 Millionen
- Kerngeschäft Ebitda plus 11,8% auf 84,3 Mio
- Konzerngewinn 18,8 Millionen Euro plus 16,8%
DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock hat im Auftaktquartal 2026 Umsatz und Gewinn gesteigert. "Neben unserem innovationsgetriebenen Wachstum, wirkt sich unsere stringente Kostensteuerung und Umsetzung von Effizienzmaßnahmen nachhaltig positiv aus", sagte Finanzchef Arne Kreitz am Mittwoch laut einer Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Konzern aus dem niedersächsischen Duderstadt.
Im ersten Quartal kletterten die Umsätze insgesamt um 3,4 Prozent auf 396 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen berichtete. Im Kerngeschäft lag das Plus bei 4,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Kerngeschäft legte um 11,8 Prozent auf 84,3 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 22,3 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 18,8 Millionen Euro. Das waren 16,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Konzern ist vor allem für seine Prothesen und für technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich Prothetik. Ottobock war erst im vergangenen Oktober an die Börse gegangen und im Dezember in den Kleinwerteindex SDax aufgestiegen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 57,80 auf Tradegate (06. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +1,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +27,59 %/+58,62 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Wieder schöne Zahlenspielerei
mir kann es ja egal sein, da ich hier nicht investiert bin. Aber:
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.