Ziel klar übertroffen

Gerade in diesem Bereich könnte der Kurs eine Verschnaufpause einlegen. Eine solche Phase wäre nicht ungewöhnlich, da die Aktie zuletzt sehr stark gestiegen ist und daher als „überkauft“ gilt – also möglicherweise kurzfristig etwas überzogen bewertet ist. Eine solche Konsolidierung könnte den Kurs wieder stabilisieren und gleichzeitig neue Einstiegsmöglichkeiten bieten, wenn man davon ausgeht, dass langfristig weiteres Potenzial besteht – etwa in Richtung der Höchststände aus August 2000 bei 75,92 Euro.

Nachdem die Aktie das bisherige Hoch von 38,77 Euro aus Januar 2024 überwunden hatte, wurde ein neues Kursziel bei 45,99 Euro erreicht – und dieses Ziel wurde in der vergangenen Woche auch erfüllt. Doch von einer Pause ist bislang wenig zu sehen: Allein in dieser Woche legte die Aktie noch einmal um 9,4 Prozent zu und nähert sich nun dem nächsten wichtigen Ziel bei 53,34 Euro.

Wichtig bleibt jedoch auch die Unterseite: Sollte der Kurs deutlich unter 32,75 Euro fallen, würde sich das aktuell sehr positive Bild eintrüben. In diesem Fall könnten weitere Verluste bis auf 21,29 Euro folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 41,00 Euro

Kursziel : 53,34/ Euro

Renditechance via DU959J : 70 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU959J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,75 - 1,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 33,2195 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 33,2195 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 53,34 Euro Hebel: 2,81 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0TGD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,91 - 0,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,552 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 60,552 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,30 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.