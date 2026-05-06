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    DAX auf Erholungskurs, aber…

    Nachdem ein rund zweiwöchiger Abwärtstrend Ende April überwunden wurde, kam der DAX zunächst nicht richtig in Fahrt und markierte in der vergangenen Woche sogar ein neues Zwischentief. Der Start in die neue Woche verlief zwar etwas holprig, entwickelte sich bisher aber insgesamt positiv: Der Index konnte die Marke von 24.400 Punkten überschreiten und nähert sich nun zügig dem wichtigen Kaufsignal bei 24.480 Punkten.

    Ein stabiler Schlusskurs über dieser Marke könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen und den DAX wieder in Richtung seines Rekordhochs bei 25.507 Punkten führen. Gleichzeitig würde sich daraus ein mögliches Einstiegssignal für Anleger auf der Käuferseite ergeben. Wer früher aktiv werden möchte, kann auch bereits mit kleineren, spekulativen Positionen arbeiten.

    Auf der Unterseite bleibt das Tief der Vorwoche bei 23.715 Punkten entscheidend. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte dies ein Verkaufssignal auslösen – mit möglichen Kurszielen bei 23.000 Punkten und darunter bei 22.320 Punkten.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.403 Punkten

    VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität weicht Zuversicht

    Fear& Greed Index bei 67 auf "Greed" - Tendenz steigend!

    Tagesanalyse:

    RSI: 57 - Buy

    MACD: 94 - Buy

    MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt

    Anlaufmarken nach oben bei 24.792 / 24.897 / 25.020 und 25.294 Punkten, nach unten bei 23.950 / 23.771 / 23.476 und 23.255 Punkten.

    Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflation zieht offiziell an!

    VDAX-New

    Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig

    VDAX-New der Deutschen Börse (04. Mai 2026): Bei 24,44% (steigend) (Vortag: 22,44%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Handelsidee:

    1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziele bei 25.020/25.507 Punkten
    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.792 // 24.897 // 25.020 // 25.294 Punkte
    Unterstützungen: 23.950 // 23.771 // 23.476 // 23.255 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU96WA Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 8,93 - 8,94 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.543,21 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.543,21 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.403,56 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte
    Hebel: 27,30 Kurschance: + 110 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU8X51 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 8,92 - 8,93 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25.248,85 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 25.248,85 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.403,56 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 27,40 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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