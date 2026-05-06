Bestätigung notwendig!

Jetzt kommt es darauf an, dass die Aktie dieses Niveau auch zum Wochenschluss klar übersteigt. Gelingt das, könnte der Kurs weiter bis zur oberen Begrenzung der aktuellen Spanne bei 207,25 US-Dollar steigen – was gleichzeitig ein mögliches Signal für einen Einstieg auf der Käuferseite wäre. Ob die Aktie danach die Seitwärtsphase endgültig hinter sich lässt, ist allerdings noch offen.

Ausgehend von einer wichtigen langfristigen Unterstützung rund um 140,00 US-Dollar – verstärkt durch den sogenannten 200-Wochen-Durchschnitt – hat sich eine Art „Doppelboden“ gebildet. Das ist ein Muster, das oft eine Trendwende nach oben einleitet. Daraufhin stieg der Kurs in Richtung 178,90 US-Dollar, wo der 50-Wochen-Durchschnitt verläuft, sowie bis etwa 180,00 US-Dollar, einem Widerstand aus Ende 2025.

Auf der anderen Seite sollten Anleger auch mögliche Rückschläge im Blick behalten: Fällt der Kurs unter 175,00 US-Dollar, könnte das auf eine stärkere Schwäche hindeuten. In diesem Fall wären weitere Rückgänge auf 167,00 US-Dollar und darunter bis auf 159,51 US-Dollar denkbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 187,00 US-Dollar

Kursziel : 207,25 US-Dollar

Renditechance via DN0PCP : 185 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palo Alto Networks Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0PCP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,29 - 1,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 168,0775 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 168,0775 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 182,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 207,25 US-Dollar Hebel: 12,04 Kurschance: + 185 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6ASP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,42 - 1,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 199,3724 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 199,3724 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 182,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,84 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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