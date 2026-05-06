Gold rast nach oben – Kurs bei 4.663,06 USD

+2,32 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,09 % 1 Monat -0,55 % 3 Monate -5,06 % 1 Jahr +38,32 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.663,06. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.287,90USD. Heute steht er bei 4.663,06USD. Das Investment wäre auf 3.620,65USD gewachsen – eine Steigerung von +262,07 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. Mehrere Postings sehen Gold als Absicherung gegen Inflation und geldpolitische Risiken; Ölpreisschocks könnten Kursdruck auslösen, Gold dürfte sich aber teils behaupten. Einzelne Beiträge diskutieren Inflations-/Zins-Szenarien (z. B. Fratzscher). Insgesamt ist der 14‑Tage-Trend unklar; eine konkrete Veränderung wird nicht genannt.