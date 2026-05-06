Silberpreis
Silber mit Rally: +4,18 % in 24h auf 75,90 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +4,18 % bei 75,90 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,91 %
|1 Monat
|+3,53 %
|3 Monate
|+0,62 %
|1 Jahr
|+132,44 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,37777USD. Heute notiert Silber bei 75,90USD. Ihr Einsatz wäre nun 4.367,53USD wert – ein Zuwachs von +336,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber ist die Stimmung gemischt. Mehrere Beiträge warnen vor einer Nachfragerückgang durch Kupfer-Substitution in PV-Zellen, während andere betonen, dass die Nachfrage Einsparungen übersteigen könnte. Mittelfristig gilt bullisch, kurzfristig gibt es auch skeptische, fallende-Kurs-Szenarien. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,30EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,35EUR
|+1,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|259,64EUR
|+1,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|389,74EUR
|+3,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,65EUR
|+1,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|588,60EUR
|+1,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|374,22EUR
|+1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,59EUR
|+0,88 %
|Long
|1
|0,00
|127,40EUR
|+1,68 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,094EUR
|-2,51 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.