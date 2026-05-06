Silber mit Rally: +4,18 % in 24h auf 75,90 USD

+4,18 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,91 % 1 Monat +3,53 % 3 Monate +0,62 % 1 Jahr +132,44 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 75,90. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,37777USD. Heute notiert Silber bei 75,90USD. Ihr Einsatz wäre nun 4.367,53USD wert – ein Zuwachs von +336,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber ist die Stimmung gemischt. Mehrere Beiträge warnen vor einer Nachfragerückgang durch Kupfer-Substitution in PV-Zellen, während andere betonen, dass die Nachfrage Einsparungen übersteigen könnte. Mittelfristig gilt bullisch, kurzfristig gibt es auch skeptische, fallende-Kurs-Szenarien. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.