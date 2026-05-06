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    Schweizer Electronic AG Shines in Q1 2026: Strong Business Performance

    In Q1 2026, the company delivered strong revenue growth and a better EBITDA, while navigating rising costs, higher debt, and a still challenging market outlook.

    Schweizer Electronic AG Shines in Q1 2026: Strong Business Performance
    Foto: Schweizer Electronic AG
    • Revenue up 20.2% to EUR 47.3 million in Q1 2026 (Q1 2025: EUR 39.4 million)
    • EBITDA improved to EUR -0.4 million (Q1 2025: EUR -1.5 million); operating profit (EBIT) -EUR 1.7 million
    • Aviation & Defence sales rose to EUR 0.8 million (from EUR 0.1 million), while automotive and industrial revenue grew ~18%
    • Order backlog increased to EUR 211.1 million (EUR 194.1 million at 31 Dec 2025); EUR 125.3 million planned for deliveries Apr–Dec 2026
    • Equity fell to EUR 24.3 million (31 Dec 2025: EUR 26.7 million) and net debt was EUR 2.5 million (previously net liquidity EUR 4.2 million)
    • Management confirms 2026 guidance but warns of challenging market conditions (rising material/pricing and procurement risks); focus on material availability and passing on cost increases to customers

    The price of Schweizer Electronic at the time of the news was 8,7800EUR and was down -0,23 % compared with the previous day.


    Schweizer Electronic

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    ISIN:DE0005156236WKN:515623
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