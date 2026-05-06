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    Schweizer Electronic AG: Starkes Q1 2026 – Geschäftsentwicklung im Überblick

    Schweizer Electronic startet mit kräftigem Umsatzplus ins Jahr 2026, verbessert die Ertragslage spürbar – steht jedoch weiterhin vor finanziellen und geopolitischen Herausforderungen.

    Schweizer Electronic AG: Starkes Q1 2026 – Geschäftsentwicklung im Überblick
    Foto: Schweizer Electronic AG
    • Der Umsatz der Schweizer Electronic AG stieg im ersten Quartal 2026 um 20,2 % auf 47,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
    • Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) verbesserte sich auf -0,4 Mio. Euro, nach -1,5 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Der Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2026 lag bei 211,1 Mio. Euro, mit 125,3 Mio. Euro für Auslieferungen im Zeitraum April bis Dezember 2026.
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug -1,7 Mio. Euro, das Konzernergebnis lag bei -2,7 Mio. Euro.
    • Das Eigenkapital sank leicht auf 24,3 Mio. Euro, die Netto-Verschuldung betrug 2,5 Mio. Euro, im Vergleich zu einer Netto-Liquidität von 4,2 Mio. Euro zum Jahresende 2025.
    • Das Management hält an den im April 2026 veröffentlichten Jahreszielen fest, sieht jedoch weiterhin Herausforderungen durch steigende Materialpreise und geopolitische Unsicherheiten.

    Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,7800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im Minus.


    Schweizer Electronic

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    ISIN:DE0005156236WKN:515623
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