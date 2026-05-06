Transoft Solutions übernimmt CADaptor Solutions

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Mai 2026 / Transoft Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Planungs-, Analyse- und Betriebssoftware für das Transportwesen, freut sich bekannt zu geben, dass es CADaptor Solutions Ltd, einen Entwickler von Lösungen für temporäres Verkehrsmanagement, übernommen hat.

CADaptor Solutions hat seinen Sitz in Huddersfield im Vereinigten Königreich und wurde vor über 30 Jahren gegründet. Die Softwarelösung CONE wird im Vereinigten Königreich in der Verkehrsmanagementbranche weit verbreitet eingesetzt, um die Erstellung von temporären Verkehrssteuerungsplänen, Umleitungsstrecken und Veranstaltungsmanagementkonzepten zu unterstützen. CONE deckt alle Aspekte der Planung des temporären Verkehrsmanagements ab, von einfachen Fußgängerwegen bis hin zu komplexen Sperrungen mehrspuriger Autobahnen und Gegenverkehrsregelungen. Die Software wird von einer Vielzahl von Fachleuten aus dem Bereich der Verkehrsplanung genutzt, darunter Straßenverkehrsbehörden, Versorgungsunternehmen, Kommunalverwaltungen, Verkehrsmanagementunternehmen, Bauingenieure, Berater, Generalunternehmer, Kran- und Maschinenverleiher, Veranstaltungsmanagement sowie Flughafen- und Brückenbehörden.

„Wir halten die Lösung für temporäres Verkehrsmanagement von CADaptor Solutions für eine starke strategische Bereicherung, die sich eng an britischen Standards orientiert und eine klare Rolle bei der Ergänzung des Zivil- und Verkehrsmanagementportfolios von Transoft spielt, während sie gleichzeitig eine solide Grundlage für die Expansion in andere Regionen bietet“, sagte Alexander Brozek, Senior Vice President der Civil Business Unit von Transoft. „Ich freue mich, die CONE-Anwendergemeinschaft willkommen zu heißen, und sehe dem Beitritt des Teams von CADaptor Solutions zu Transoft Solutions entgegen, um unsere Expertise in diesem Segment zu stärken.“

Peter Booth, Gründer und Managing Director von CADaptor Solutions, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Teil von Transoft Solutions zu werden. In den letzten 20 Jahren hat sich CADaptor Solutions hauptsächlich auf die Branche für temporäres Verkehrsmanagement im Vereinigten Königreich konzentriert. Durch die Bündelung unserer Kräfte mit Transoft blicken wir gespannt auf das nächste Kapitel, in dem wir unsere Ressourcen mit dem globalen Portfolio von Transoft im Bereich Bauwesen und Verkehrsmanagement zusammenführen und Verbindungen sowie Integrationen zwischen unseren jeweiligen Produkten schaffen werden.