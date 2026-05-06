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    BMW enttäuscht Anleger

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    Gewinn bricht ein: BMW spürt den Preiskampf in China

    Schwache Nachfrage und Preisdruck: BMWs Gewinne sinken deutlich im ersten Quartal.

    BMW enttäuscht Anleger - Gewinn bricht ein: BMW spürt den Preiskampf in China
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

    BMW meldete für das erste Quartal einen Rückgang bei Gewinn und Umsatz und erklärte, der starke Wettbewerb in Schlüsselmärkten wie China habe Preise und Absatz beeinträchtigt. BMW – zu dem auch die Marken Mini und Rolls-Royce gehören – erklärte am Mittwoch, dass der intensive Wettbewerb auf den wichtigsten Automobilmärkten, insbesondere in China, die Gewinne durch Preisdruck und sinkende Absatzzahlen belastet habe. Auch Währungsschwankungen und Rohstoffpreise hätten das Ergebnis beeinträchtigt, hieß es weiter. 

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    Das Unternehmen teilte mit, dass der Gewinn nach Steuern im Quartal auf 1,67 Milliarden Euro (1,95 Milliarden US-Dollar) gesunken sei, verglichen mit 2,17 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 36 Prozent auf 2,00 Milliarden Euro. Analysten hatten laut den vom Unternehmen veröffentlichten Konsensschätzungen ein Konzern-EBIT von 2,26 Milliarden Euro prognostiziert.

    Der Umsatz sank um 8,1 Prozent auf 31,01 Milliarden Euro, Analysten hatten hingegen 32,24 Milliarden Euro erwartet. BMW hatte im Vormonat aufgrund der schwachen Nachfrage in den USA und China einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe im Quartal gemeldet. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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