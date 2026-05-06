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    DAX nimmt Fahrt auf – Iran-Entspannung und AMD-Zahlen beflügeln

    Nach einer erneut erfolgreichen Verteidigung der 24 000er-Marke nimmt der DAX wieder Fahrt auf und dürfte heute mit einem deutlichen Plus in den Handel starten.

    Die Investoren reagieren positiv auf die Nachrichten aus den USA, dass es bald zu einem Vertrag zwischen den USA und dem Iran kommen soll. Nach Angaben von US-Präsident Trump ist die Straße von Hormus wieder geöffnet, lediglich die Seeblockade gegen den Iran soll bestehen bleiben. An den Energiemärkten gaben die Ölpreisnotierungen daraufhin nach. Für zusätzliche Euphorie sorgen die Quartalszahlen des Nvidia-Konkurrenten AMD. Selbst die kühnsten Erwartungen wurden geschlagen und die Aktien schossen nachbörslich über 15 Prozent höher.

    Im asiatischen Handel wurden diese Nachrichten ebenfalls mit Kursgewinnen quittiert. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen und die Aktienmärkte in China und Südkorea konnten im Plus schließen. Der KOSPI‑Index wurde von den Schwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix auf neue Rekordniveaus gezogen.

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    Der DAX dürfte heute Morgen insbesondere von den Aussichten auf potenziell sinkende Energiepreise profitieren. Die seit einigen Wochen auf Preisniveaus jenseits der 100 Dollar notierenden Ölpreise sind bereits für viele deutsche Branchen problematisch. Sollte sich dies nicht bald ändern, muss mit einer negativen Konjunkturentwicklung in Deutschland gerechnet werden.

    Derzeit liegt der Fokus verstärkt auf der weiter voranschreitenden Berichtssaison. So haben heute unter anderem Zalando, Infineon, Continental und Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Quartalszahlen vorgelegt. Das Hauptinteresse der Anleger dürfte dabei auf die Aktien von Infineon entfallen, da das Unternehmen sowohl von den eigenen Quartalszahlen als auch von denen des US-Konkurrenten AMD beeinflusst wird.

    Die heutige Tagesagenda bleibt spannend und wird von den europäischen Einkaufsmanagerindizes, den Erzeugerpreisen aus der Eurozone und den US‑ADP-Daten bestückt. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 450 und 24 700 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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