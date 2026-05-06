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    Starker Marktstart für neue Abnehmpille

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    Novo Nordisk wird optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk hebt Jahresziele nach starkem Quartal
    • Neue Abnehmpille in den USA stärkste Einführung
    • Bereinigtes Ergebnis und Umsatz minus vier bis zwölf
    Starker Marktstart für neue Abnehmpille - Novo Nordisk wird optimistischer
    Foto: Novo Nordisk A/S

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk hebt nach einem überraschend schwungvollen ersten Quartal seine Ziele für das Gesamtjahr leicht an. Grund seien die inzwischen aufgehellten Erwartungen für das wichtige Geschäft mit Gewichtssenkern, teilte das Unternehmen am Mittwoch im dänischen Bagsvaerd mit. So habe sich die erst kürzlich in den USA gestartete neue Abnehmpille für den Konzern in den ersten Wochen als die bisher stärkte Markteinführung in dieser Kategorie erwiesen, hieß es. Die Aktie stieg am Morgen gut vier Prozent im vorbörslichen Handel.

    Das Management um Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nunmehr davon aus, dass der bereinigte Umsatz und auch das bereinigte operative Ergebnis im laufenden Jahr zu konstanten Wechselkursen jeweils um vier bis zwölf Prozent zurückgehen - statt wie zuvor angepeilt um fünf bis 13 Prozent. Im ersten Quartal war auf dieser Basis der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent gesunken, da höhere Verkaufsvolumina des Gewichtssenkers Wegovy die niedrigeren Preise für das Produkt nicht ausgleichen konnten.

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    Der unbereinigte Erlös, inklusive der Auslösung bestimmter Rückstellungen für das US-Geschäft und Wechselkurseffekten, stieg nominal um 24 Prozent auf 96,8 Milliarden dänische Kronen (12,96 Mrd Euro). Der operative Gewinn schnellte ebenfalls wegen dieses Sondereffekts um 54 Prozent auf 59,6 Milliarden Kronen hoch. Analysten hatten weit weniger auf dem Zettel, ebenso beim Konzerngewinn, der bei fast 49 Milliarden herauskam./tav/stk

    Novo Nordisk

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    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 39,71 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +18,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 141,13 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +504,45 %/+702,71 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete volatile Kursreaktionen rund um die anstehenden Quartalszahlen: Chancen auf starke Upside-Bewegungen (Ziele wie ~40 EUR / ~300 DKK) versus Risiko heftiger Abverkäufe. Debatten zu Bewertung (überteuert vs Turnaround), fundamentalen Stützen wie Diabetes-Geschäft, Wettbewerb mit Eli Lilly, Aktienrückkäufen sowie taktische Trades (Vorabverkauf, Nachkauf, Breakout- oder Bodenbildung abwarten).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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