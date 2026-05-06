Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,57 % und einem Kurs von 351,2 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +27,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 572,09 Mrd..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 512,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -32,80 %/+50,13 % bedeutet.