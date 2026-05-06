ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight'
- Barclays hebt AMD Kursziel von 300 auf 500 USD
- AMD verdoppelt Server CPU Marktprognose bis 2030
- Kurzfristiges Wachstum von Stückzahlen getrieben
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 500 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern nutze alle günstigen Trends im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und habe seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt, da CPU-Workloads in agentenbasierten KI-Anwendungen an Bedeutung gewännen, schrieb Tom O'Malley in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Kurzfristig scheine das beschleunigte Wachstum eher durch Stückzahlen als durch die Durchschnittspreise angetrieben zu werden. Doch er sehe auch einen gewissen Spielraum für Preiserhöhungen, angesichts einiger Maßnahmen, die in anderen Märkten mit Lieferengpässen zu beobachten seien./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:11 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +27,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 572,09 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 512,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -32,80 %/+50,13 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 500 US-Dollar
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unglaublich, Weihnachten am 6. Mai
Wahnsinn die Aktie! Habe 2018 mal 2000 Stück für 8,90 Euro gekauft, also > 3000% Gewinn gemacht. So schön das ist, kommt jetzt aber