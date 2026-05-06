ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar
- Bernstein hebt Kursziel für AMD auf 525 US-Dollar
- Aktieneinstufung von Market-Perform zu Outperform
- Prognose 2027 über 14 USD, 2028 bis 20 bei KI-Boom
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 265 fast verdoppelt auf 525 US-Dollar und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Analyst Stacy Rasgon am Mittwoch nach dem sehr starken Quartalbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie. Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,57 % und einem Kurs von 351,2 auf Tradegate (06. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +27,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 572,09 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 512,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -32,80 %/+50,13 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 525 US-Dollar
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unglaublich, Weihnachten am 6. Mai
Wahnsinn die Aktie! Habe 2018 mal 2000 Stück für 8,90 Euro gekauft, also > 3000% Gewinn gemacht. So schön das ist, kommt jetzt aber