BHP Group Aktie steigt um +3,13 % - 06.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die BHP Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,13 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BHP Group Aktie. Nach einem Plus von +1,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,81€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BHP Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +19,42 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um +3,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,77 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +32,10 % gewonnen.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,91 % 1 Monat +9,77 % 3 Monate +19,42 % 1 Jahr +60,38 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Stand: 06.05.2026, 08:43 Uhr

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,12 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,11 %. Fortescue Metals Group notiert im Plus, mit +3,50 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +1,09 %. Glencore legt um +0,46 % zu Anglo American notiert im Plus, mit +1,08 %.

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Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.