Micron Technology - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026

Mit einer Performance von +4,99 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +11,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 574,90€, mit einem Plus von +4,99 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Micron Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +80,53 %.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +30,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +131,80 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,81 % 1 Monat +78,28 % 3 Monate +80,53 % 1 Jahr +722,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 06.05.2026, 08:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron-Aktie: Nach einer rund 20%-Rallye diskutieren Anleger über Teilverkäufe, Umpositionierung und wie Gewinne absichern oder liefern. Es schwanken Sichtweisen zwischen Überkauftheit/Abwärtsrisiko und Potenzial durch Speicherknappheit sowie KI- und HPC-Nachfrage. Technische Signale deuten auf Korrektur oder charttechnische Muster, während fundamentale Einschätzungen divergieren und Risikomanagement im Vordergrund steht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 647,43 Mrd. € wert.

Micron knackt erstmals die Marke von 700 Milliarden US-Dollar und profitiert massiv vom weltweiten KI-Boom bei Speicherchips.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,72 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,80 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.