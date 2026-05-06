DHL Group Aktie heute mit Dividendenabschlag - 06.05.2026

Die DHL Group Aktie ist bisher um -3,00 % auf 44,87€ gefallen. Das sind -1,39 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der DHL Group Aktie resultiert aus dem heutigen Dividendenabschlag. Nach einem Minus von -1,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,00 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DHL Group insgesamt ein Minus von -10,35 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DHL Group Aktie damit um -7,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,83 % verloren.

DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,93 % 1 Monat -3,87 % 3 Monate -10,35 % 1 Jahr +19,86 %

Stand: 06.05.2026, 08:45 Uhr

Informationen zur DHL Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,82 Mrd. € wert.

Tausende Zollbeamte kontrollieren nach Angaben des Hauptzollamts Köln seit dem frühen Morgen Paketzusteller-Firmen im ganzen Bundesgebiet. Geprüft würden Verteilzentren verschiedener großer Paket-Dienstleister, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Kuehne + Nagel International notiert im Plus, mit +1,55 %.

DHL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



