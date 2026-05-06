Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 06.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Fresenius Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,72 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fresenius Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,47€, mit einem Plus von +4,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Fresenius Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,08 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um -2,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fresenius eine negative Entwicklung von -18,83 % erlebt.

Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,65 % 1 Monat -8,76 % 3 Monate -19,08 % 1 Jahr -6,06 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Stand: 06.05.2026, 08:47 Uhr

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,36 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Fresenius und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Fresenius notiert im Plus, mit +4,72 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,02 %. Siemens Healthineers legt um +0,62 % zu

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Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.