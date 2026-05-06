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    Besonders beachtet!

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    Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Fresenius Aktie bisher um +4,72 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Aktie.

    Besonders beachtet! - Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 06.05.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Fresenius ist ein globaler Gesundheitskonzern (Krankenhausbetreiber, Dialyse, Infusionstherapien, Generika). Kerngeschäft: Helios-Kliniken, Kabi (Infusionen, klinische Ernährung), Vamed (Projekte/Services). Starke Position in Europa, v.a. Klinikbetrieb. Wichtige Konkurrenten: DaVita, Baxter, B. Braun, Asklepios, Rhön. USP: vertikale Integration, breite Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen.

    Fresenius aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Fresenius Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,72 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fresenius Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,47, mit einem Plus von +4,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl sich die Fresenius Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,08 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um -2,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fresenius eine negative Entwicklung von -18,83 % erlebt.

    Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,65 %
    1 Monat -8,76 %
    3 Monate -19,08 %
    1 Jahr -6,06 %
    Stand: 06.05.2026, 08:47 Uhr

    Informationen zur Fresenius Aktie

    Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,36 Mrd. € wert.

    Dax steigt weiter - Geopolitische Entspannungssignale


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    Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius

    -1,01 %
    -2,65 %
    -8,76 %
    -19,08 %
    -6,06 %
    +55,56 %
    -3,99 %
    -37,08 %
    +2.700,00 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560
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